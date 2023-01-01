Власти Турции предложили отменить "шведский стол" в отелях и ресторанах

Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике администрации президента Турции готовит доклад Реджепу Тайипу Эрдогану с предложением отказаться от традиционного формата "шведский стол" в отелях и ресторанах.

Как заявил член президентского совета и глава Ассоциации турецких рестораторов Рамазан Бингель, власти страны озабочены проблемой избыточных пищевых отходов, которые формируются при системе "все включено" (all inclusive). Люди набирают в тарелки гораздо больше еды, чем могут съесть, поэтому большая часть съестного отправляется в мусор.

Бингель отметил, что при поступлении доклада на эту тему может быть принят ряд законодательных мер. В частности, система "все включено" (all inclusive) в турецких отелях может быть заменена форматом "а-ля карт" (à la carte), при которой человек заказывает столько еды, сколько он в состоянии съесть, пишет Sabah.

Попытки реформировать любимую многими россиянами систему "все включено" (all inclusive) предпринимались в Турции и прежде. В 2023 году предлагалось убрать из этой системы бесплатный алкоголь, чтобы снизить цены на отдых в турецких отелях и тем самым привлечь побольше клиентов.

Пресловутый all inclusive не способствует формированию и поддержанию культуры питания — это тревожит специалистов, отмечающих увеличение числа россиян с лишним весом и ожирением. Эксперты напоминают, что вместо all inclusive в советских санаториях действовала так называемая "система столов". При ожирении, например, прописывали "стол №8": отварная рыба, паровой омлет и никаких пирожков.