Юлия Снигирь с большим волнением сообщила новость: "Могу уже рассказать"

Юлия Снигирь считается одной из самых закрытый актрис в отечественном шоу-бизнесе. Она почти не дает интервью, не снимается в телевизионных программах, крайне редко посещает светские мероприятия. Даже в своих аккаунтах в популярных социальных сетях артистка редко делает публикации, причем в основном они касаются ее работы.

Поэтому нет ничего удивительного, что каждый свежий пост Юлии Снигирь привлекает внимание ее многочисленных поклонников и представителей СМИ. Вот и на сей раз актриса выступила с важной новостью, которая заставила общественность пристальнее следить за ее творчеством.

"Могу уже рассказать. Я буду сниматься у Ани Меликян в ее новом фильме "Дива". Это история про закулисье оперы, красивая сказка. Грустная, но ироничная", - сообщила Снигирь.

Актриса рассказала, что на протяжении нескольких месяцев занимается с певицей Марией Макеевой, которая, по словам Юлии, не только научила ее правильно дышать и открывать рот, но и привила любовь к опере, которую раньше она не любила и не понимала.

"Наверное, это самое главное, что должно было произойти со мной для этой роли... Спасибо, Аня Меликян, спасибо, Маша Макеева. Жду с огромным трепетом и волнением", - призналась актриса в своем официальном телеграм-канале.