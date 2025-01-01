В России с начала 2025 года предотвратили 172 теракта. Такие данные приводит во вторник, 12 августа, Национальный антитеррористический комитет (НАК).

В НАК уточнили, что эти теракты, по задумке злоумышленников, должны были нанести ущерб критически важной и социальной инфраструктуре. Также планировались нападения на военнослужащих и должностных лиц органов власти.

Правоохранительные органы, в частности, задержали более 290 мигрантов и пресекли подготовку ими 18 терактов в местах массового пребывания людей, в том числе два — по заданию Киева.

Наряду с этим предотвращено девять вооруженных нападений на образовательные организации, сообщает РИА Новости.

Ранее в Федеральной службе безопасности России рассказали, что украинские спецслужбы и националистические группировки завербовали пятерых российских пенсионерок для совершения терактов. Пожилых женщин собирались превратить в "живые бомбы", чтобы заодно избавиться от свидетелей и не выплачивать обещанное им вознаграждение.

Также в ФСБ предупреждали, что украинские спецслужбы не снижают активности по поиску потенциальных исполнителей терактов и диверсий среди россиян. При этом киевский режим ориентирован не только на пожилых граждан, но также на подростков и радикально настроенную молодежь.