Роспотребнадзор заверил в стабилизации ситуации с менингококком

Ситуация с менингококковой инфекцией в России стабилизирована в результате проведения комплекса профилактических мероприятий. Об этом рассказали во вторник, 12 августа, в Роспотребнадзоре.

Как уточняет пресс-служба ведомства, за последнюю неделю в стране зарегистрировано всего два случая менингококка. Благодаря противоэпидемическим мероприятиям, включающим вакцинацию, крупных очагов и широкого распространения инфекции не допущено.

Также Роспотребнадзор пояснил на своем официальном сайте, что циклические подъемы заболеваемости менингококковой инфекцией в среднем возникают через периоды продолжительностью от 10 до 30 лет, а спорадическая заболеваемость в виде отдельных случаев — как у маленьких детей, так и у взрослых — наблюдается ежегодно.

Ранее инфекционист и педиатр Лилит Аракелян рассказала, что некоторые родители из-за пандемии коронавируса пропустили вакцинацию своих детей, в том числе от менингококка. Ситуацию усугубляет и увеличение количества случаев завоза инфекций. Наконец, стало больше так называемых антипрививочников.

До того сообщалось, что в России наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости менингококковой инфекцией. Медики поясняли, что если "с точки зрения детского населения мы потихоньку справляемся", то с приезжими иностранцами сложнее, ведь миграционные потоки — это меняющиеся группы людей.