Собянин: Новый путепровод свяжет Ярославское и Дмитровское шоссе

На северо-востоке Москвы строят новый путепровод. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, он пройдёт над Ярославским направлением железной дороги, соединит сразу несколько районов и обеспечит ещё одну связку между двумя вылетными магистралями округа.

Длина эстакады - почти 400 метров. Она спроектирована в форме подковы. Это позволит сохранить важные строения - храм святителя Макария, здание поликлиники, которое признано объектом культурного наследия, а также пешеходный мост через железную дорогу.



