В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст россиянам с двумя и более детьми

Россияне, имеющие двух и более детей, должны получить право выйти на пенсию по старости раньше, чем остальные. Такое мнение высказал лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.

Парламентарий отметил, что предлагается "простой, справедливый и понятный людям подход", который станет "инвестицией в демографическое и экономическое будущее" России.

Если россияне воспитывают двоих детей, предлагается разрешить им "безо всяких условий" выйти на пенсию на год раньше общего срока. При наличии троих детей выход на пенсию предлагается разрешить на три года раньше, четверых детей — на пять лет.

При этом нынешнее законодательство разрешает многодетным россиянкам досрочно выходить на пенсию, но их не освобождают от обязанности иметь хотя бы минимальный трудовой стаж пенсионные баллы, подчеркнул Миронов.

Новая инициатива предусматривает досрочную пенсию без этих условий. Соответствующее обращение Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова направили главе Минтруда Антону Котякову, сообщает "360.ru".

Ранее думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подчеркивал, что в российском парламенте не рассматриваются и не обсуждаются поправки, которые могли бы касаться повышения пенсионного возраста россиян. Парламентарий так отреагировал на слухи, возникшие на фоне предложений повышения возраста молодежи.

Профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов объяснил, почему россияне не выходят на пенсию по старости в 2025 году. Эксперт напомнил, что в России продолжается постепенный переход к новому пенсионному возрасту.