Россиян предупредили об опасности популярной летней обуви

Популярная у многих россиян обувь может стать источником серьезных проблем со здоровьем. Кроксы удобны, но не всегда безопасны, предупредил ортопед Лев Дунаев.

Медик рассказал в интервью радио Sputnik, что в кроксах — плохая вентиляция, сколько бы дырочек в этой обуви ни сделали. Поскольку "все равно ножка потеет", долго носить кроксы не рекомендуется.

Однако самый большой недостаток кроксов – это отсутствие фиксации стопы. Дунаев отметил, что эту обувь делают на несколько размеров, то есть, как правило, "они идут размерами 40-41 или 42-43". Пальцы при отсутствии фиксации могут деформироваться.

Чтобы избавить себя от проблем с ногами, ортопед порекомендовал выбрать классический вариант кроксов с ремешком. Врач также напомнил, что в кроксах "все-таки есть чашечка, благодаря этому медицинские работники могут поставить туда стельки, чтобы нога не уезжала".

