Ольга Остроумова объяснила, почему перестала сниматься в кино

Народная артистка России Ольга Остроумова пять лет назад потеряла мужа Валентина Гафта. Актриса нашла утешение в семье и театре. В свои 77 лет она продолжает выходить на сцену. А вот в кино актриса давно не снимается. В новом интервью Ольга Остроумова призналась, что ей регулярно поступают предложения, однако она их отвергает.

"Хочется все-таки, чтобы история была содержательной, а роль - интересной. Но такое практически не встречается в современных сценариях, как мне кажется. Мало содержательного, истории не то чтобы приземленные, но бытовые", - объяснила актриса.

Более того, Остроумова раскритиковала фильм Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте". Она считает ужасным такое показывать. К тому же, призналась актриса, она уже находится в таком возрасте, когда просто не может смотреть такого рода фильмы да и боится.

Вместо этого, рассуждает Ольга Остроумова, следует показывать современным детям советские фильмы, такие как "Два капитана", "Доживем до понедельника", "Летят журавли", "Алые паруса", передает "Мир новостей".