Поездка подростков вдвоем на одном самокате на западе Москвы закончилась трагедией

Один подросток погиб, еще один оказался в больнице. Так закончилась поездка друзей на одном электросамокате на западе Москвы. Причем взяли они его в аренду под чужим аккаунтом.

Все произошло на Никулинской улице накануне поздно вечером. Подростки мчались по тротуару и в какой-то момент врезались в фонарный столб. В результате один из мальчиков оказался под колесами автобуса.

Прокуратура Москвы в очередной раз призывает родителей контролировать свободное время своих детей и объяснять им правила дорожного движения и пользования кик-шерингом.