Собянин: Новая детская поликлиника открылась в Зеленограде

Волшебные помощники захватывают внимание маленьких пациентов и превращают поход к врачу в сказочное приключение. Герой Бип рассказывает, что за дверью рентген-кабинета ждут лучи, а Плюм показывает, где налить воду. Ну а с Флик-Флик можно просто поиграть.

Об открытии корпуса детской поликлиники №105 в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Это часть масштабной работы по модернизации всех амбулаторий в столице.

"В Зеленограде, в районе Крюково, открыта новая детская поликлиника на 320 пациентов в смену. Четырёхэтажное здание площадью около 6 тыс. кв. м возвели за счет городского бюджета. Поликлиника соответствует новому московскому стандарту", - сообщил глава города.

Здесь высокие потолки, витражные окна, просторные холлы. И даже двухэтажный буфет. Этот корпус - совершенно новый, и его расположение выбрано не случайно.

"Она находится в непосредственной близости от жилой застройки, в пяти минутах ходьбы от станции МЦД-3 Крюково. Непосредственно возле центрального входа расположена остановка общественного транспорта, что немаловажно", - указал Вадим Надточиев, начальник Управления информационного обеспечения и взаимодействия со СМИ Департамента гражданского строительства города Москвы.

В состав поликлиники входит травмпункт с отдельным входом. И это очень удобно, так как его график отличается от режима работы основного здания. Здесь готовы принимать пациентов до 10 часов вечера. А в самой поликлинике есть современный зал для лечебной физкультуры и реабилитации после травм.

В новом филиале прием ведут все специалисты, в том числе узкого профиля - невролог, офтальмолог, ортопед, физиолог. В офтальмологическом кабинете стоят уникальный аппарат когерентной томографии и ультразвуковой сканер. Аппарат позволяет рассмотреть сетчатку глаза на клеточном уровне и заметить даже микроизменения. Поэтому в новой поликлинике ждут пациентов не только из района Крюково, но и со всего округа. И даже ближайших районов области.