На Ленинградском вокзале обновят платформы дальнего следования

На Ленинградском вокзале в рамках масштабной модернизации обновят платформы дальнего следования.

Будет построен навес площадью 6,9 тысячи квадратных метров с системой подогрева, который создаст комфортные условия ожидания поезда. Также появится новая система навигации: не только цифровые экраны с расписанием и маршрутами, но и интуитивно понятные указатели в виде черных стел, и голосовые объявления. Все для того, чтобы создать для пассажиров бесшовный путь от двери вокзала до входа в вагон.

"Пассажиры получили абсолютно новую инфраструктуру не только в терминале, но и в момент всего пребывания на железнодорожном вокзале", - отметил Тимур Соцкий, заместитель начальника дирекции МЦД Департамента транспорта города Москвы.