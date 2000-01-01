В Люблине реставрируют самый загадочный особняк Москвы

Среди всех дворянских столичных особняков этот - самый необычный и загадочный. История не помнит ни точных дат его постройки, ни имени архитектора. Тайнами окутана и личность первого хозяина главного дома усадьбы Дурасова в Люблине, именуемого среди историков "русским Гэтсби". Какие задачи он ставил при строительстве своего особняка, сегодня - одной из жемчужин допожарной Москвы, современникам тоже остается лишь гадать.

Необычный вид здания, по форме напоминающего крест, стал поводом для множества легенд об архитектурной концепции дворца. Впрочем, самая очевидная из версий кроется во внешнем сходстве особняка Дурасова со знаменитой итальянской виллой Ротонда. Причем эту ее копию многие специалисты называют одной из самых удачных.

Как и оригинал, увековечивший в 16-м столетии имя итальянского архитектора Андреа Палладио, особняк Дурасова напоминает античный храм с идеальной симметрией. Каждый из четырех фасадов с колоннами и портиком ведет в центральный зал, который венчает купол. Теперь по завершении капитальных работ по реставрации дворца такое сходство с шедевром позднего классицизма можно рассмотреть во всех деталях. А ведь еще недавно здание выглядело совсем не так парадно.

"Здесь в советское время располагались и отдел полиции, и клуб железнодорожников, и автошкола, столовая. Большая лестница, выходящая к Люблинскому пруду, восстановлена практически полностью. Здесь оставалось несколько ступенек, и она была в аварийном состоянии", - рассказывает Артем Ремнев, руководитель "Усадьбы Люблино".

От времени пострадали и живописные барельефы в античном стиле, обрамляющие портики дворца со всех сторон. Их расчисткой и восстановлением реставраторы занимались вручную.

"Летом прошлого года по поручению мэра Москвы были организованы реставрационные работы по фасадам этого объекта культурного наследия. За год реставраторы привели в порядок белокаменный цоколь, ограждение лестниц, колоннаду, лепной декор на античную тематику", - сообщил Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия города Москвы.

Во время работ музей, открывшийся здесь в начале 2000-х, продолжал встречать посетителей. В залах дворца сохранились подлинные росписи потолков и стен с сюжетами античных мифов руки известного декоратора Доменико Скотти и оригинальные скульптурные фрески. Теперь в едином ансамбле с парадными фасадами особняка Дурасова они вновь стали единым целым - местом, где продолжают жить история и дух эпохи Просвещения.