Специалисты продолжают знакомство с разнообразием грибов на территории "Лосиного острова"

Когда лес заполняют грибники, на "охоту" выходят и они – ученые. Рассматривают каждый пенек, глядят не только под ноги: добыча может обитать и на деревьях. Предмет исканий микологов – лесные обитатели со шляпками. Но кроме обычных подберезовиков и вешенок, их интересуют и те, которые не заметит сразу даже самый внимательный грибник.

Экосистема устойчива, а это значит, что жизнь – и растительная, и животная – на этой территории вне угрозы. На пьедестале таких исследований, конечно, его величество гриб.

"Это тоже индикаторы состояния здоровья леса, потому что роль грибов тяжело переоценить. Прежде всего это, конечно, разрушители древесины и прочих органических остатков. Грибы показывают нам здоровье растений в том числе потому, что грибы входят в симбиотические отношения с ними", - отметила Алиса Неплюхина, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН.

Отношения эти, на первый взгляд, могут показаться сложными: микрогрибы планомерно уничтожают древесину. Такой вот могучий ствол могут "съесть" всего за год. Кстати, трапезничать они предпочитают по-разному: одни оставляют после себя труху, другие – ровные слои. И все же вредоносными их назвать сложно – грибы разрушают в основном уже мертвые растения.

"Для того, чтобы вернуть технические элементы, которые находятся в этом мертвом дереве, как раз и необходимы грибы. Чтобы это дерево не лежало вечность на лесу, а все-таки тоже участвовало в круговороте веществ и дало новую жизнь", - объяснила Галина Бутаева, сотрудник кафедры микологии и альгологии МГУ им. Ломоносова.

Ученые ведущих научных институтов страны вместе со специалистами столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды проводят такие наблюдения уже второй год. В центре внимания – московская часть "Лосиного острова". Здесь обнаружили почти все разнообразие краснокнижных грибов столицы. Найденные экземпляры фотографируют, делают пробы и бережно складывают в контейнеры. После чего исследуют уже в лабораториях.

"Финальные результаты мы получим в конце года, когда проведем осенние учеты. Тогда мы получим абсолютно полный список видов, которые позволят нам сделать определенные суждения об экологической обстановке", - добавила Алиса Неплюхина.

А чтобы экологическую обстановку не усугублять, ученые напоминают правило добрососедства: смотрим, любуемся, но не трогаем. К тому же городские грибы опасны для здоровья – они поглощают вредные вещества из окружающей среды.