В центре Москвы с дерева сняли сбежавшую змею

В Таганском районе Москвы спасатели потратили немало времени и усилий, чтобы снять с дерева змею. Рептилия сбежала из дома на Большой Андроньевской улице накануне утром.

Хозяин кинулся на поиски сразу, как только заметил пропажу. Но лишь к вечеру соседи заметили змею на дереве. Маргарита Владленовна, а именно так зовут рептилию, удобно расположилась на уровне четвертого этажа. На помощь пришли добровольцы поисково-спасательного отряда "СпасРезерв". Они сняли ее с дерева и передали счастливому хозяину.