Внуку советского офицера, водрузившего красное знамя над Рейхстагом, вручили звезду Героя

В Москве "Золотую звезду" Героя России вручили внуку лейтенанта Алексея Береста - советского офицера, который во время штурма Берлина в апреле 1945-го вместе с Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария водрузил красное знамя над Рейхстагом.

В отличие от сослуживцев, командир группы так и не был удостоен высшего звания. Указ о посмертном награждении Алексея Береста подписал в июле Владимир Путин. На торжественной церемонии помощник президента Владимир Мединский отметил: Алексей Берест прожил трудную, но достойную жизнь. Прошел две войны, был несправедливо осужден и честно работал до своей героической смерти в 1970 году.

"Простой советский человек, простой рабочей профессии, который и ушел из жизни, спасая маленькую девочку из-под поезда. Слава Богу, в нашей истории всегда были, есть и будут герои, которых не надо выдумывать сценаристам и писателям", - отметил Мединский.