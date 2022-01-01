Надежда Кадышева отгородилась даже от близких людей

Надежда Кадышева неожиданно стала популярна в соцсетях. После этого певица начала собирать полные залы зрителей и подняла цены на частные выступления. По слухам, за концерт длительностью 50 минут она просит 20 миллионов рублей. Поговаривают, что этим летом Надежда Кадышева — самая дорогая певица в России.

Меж тем близкий человек, промоутер концертов артистки в Германии (до 2022 года) Игорь Сенгер признался, что в последнее время не общается с певицей. Он считает, что Надежда Кадышева отгородилась от знакомых и даже друзей, поскольку утомилась от повышенного внимания со стороны общественности. К тому же не добавляют артистке приятных эмоций негативные новости в СМИ, касающиеся ее единственного сына Григория, передает "Мир новостей".

"В жизни Надежда Кадышева добрый и очень душевный человек. Я бывал у нее и дома, и в театре, когда собирала друзей. Она никогда не вела себя как примадонна и звезда, наоборот, всегда с улыбкой и радостью относится к людям. Отменно готовит, самое важное для нее - не слава, а семья", - заявил Сенгер.

Сам промоутер считает Надежду Кадышеву одной из самых успешных артисток. По его словам, ее хиты перепевают даже зарубежные знаменитости, причем делают это на русском языке.

"Она действительно народная артистка не только по официальному статусу, но и по праву. Таких мало на сцене. Ее песни уже в русский культурный код вписаны, кто из коллег может тем же похвастаться?" - задал риторический вопрос промоутер.