Китай высказался о предстоящей встрече Путина и Трампа

Китай поддерживает все усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявили во вторник, 12 августа, в китайском министерстве иностранных дел.

Внешнеполитическое ведомство прокомментировало подготовку к российско-американскому саммиту на высшем уровне — президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп намерены лично пообщаться на Аляске.

Спикер МИД Китая Линь Цзянь выразил надежду на то, что все заинтересованные стороны своевременно примут участие в мирных переговорах и как можно скорее достигнут справедливого, долгосрочного и имеющую обязательную силу мирного соглашения, приемлемого для всех.

Также Пекин поприветствовал взаимодействие России и Соединенных Штатов и продвижение политического урегулирования украинского кризиса, сообщает РИА Новости.

Ранее украинский посол в США Оксана Маркарова заявила, что вся Украина молится за то, чтобы встреча Путина и Трампа оказалась "эффективной и принесла отличные результаты".

Пристальное внимание к предстоящему на Аляске саммиту приковано и в Европе — там боятся, что Москва и Вашингтон договорятся без учета мнений европейских политиков. Однако премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его американский тезка пообещал консультироваться с Европой по поводу встречи, вокруг которой так "много опасений и много надежд".