Холодный атмосферный фронт накроет Москву

Холодный атмосферный фронт накроет столичный регион в предстоящее воскресенье, 17 августа. Об этом предупредила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Специалист предупредила в комментарии АГН "Москва", что больше в августе можно не ждать тридцатиградусной жары в столице, хотя не исключено, что в последней декаде волна тепла еще будет.

Прохождение холодного атмосферного фронта приведет к тому, что температура воздуха в дневные часы может понизиться до 17 градусов. Также ожидается облачная погода и кратковременный дождь, рассказала Позднякова.

Ранее метеоролог Михаил Леус рассказал, что период "тропических ночей" в столичном регионе завершен. Эксперт пояснил, что таким термином называют ночи, когда температура не опускается ниже 20 градусов тепла.

Метеоролог Михаил Семенов отмечал, что в августе в Москве и Московской области столбики термометров днем, как правило, будут подниматься до 20-23 градусов, а по ночам будет холодать до 13-15 градусов. В целом последний летний месяц в столице ожидается прохладным.