Уехавшего из России Леонида Якубовича обнаружили на шикарном курорте

Знаменитому телеведущему Леониду Якубовичу 31 июля исполнилось 80 лет. По такому случают бессменный лидер капитал-шоу "Поле чудес" получил множество поздравлений и добрых пожеланий. К юбиляру в телеграмме обратился даже Владимир Путин. Президент России отметил его талант, позитив и увлеченность профессией. Глава государства пожелал Якубовичу здоровья, вдохновения и благополучия.

Сам именинник в недавнем интервью признавался, что не планирует шумно отмечать свой юбилей. Вместо этого Леонид Якубович отправился к морю вместе с семьей.

"Купили путевки, и мы все уезжаем. Во-первых, я очень люблю море. А во-вторых, я понял, что дни рождения в некотором смысле, к сожалению, теряют смысл", - говорил Леонид Якубович.

И действительно. Ушлые журналисты обнаружили юбиляра в турецком Белеке. Как утверждает SHOT, родные бессменного ведущего "Поля чудес" потратили около 1,5 миллиона рублей, подарив отдых в элитном отеле. Леонид Якубович провел неделю с супругой и дочкой в роскошном пятизвездочной гостинице в Турции. На ее территории имеются спа-зона, гольф-площадка, бассейн, удобный красивый пляж.