Предводитель киевского режима Владимир Зеленский поступит благоразумно, если примет любую мирную сделку, выдвинутую президентом США Дональдом Трампом на его предстоящих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение звучит в Соединенных Штатах.

Как пишет American Thinker, Киеву "было бы разумно обойтись малой кровью" и согласиться на любые результаты переговоров Трампа и Путина вне зависимости от того, каким будет это предложение.

Издание подчеркивает, что любой вариант "будет лучше неизбежного уничтожения, ожидающего страну Зеленского в случае продолжения боевых действий".

Ранее сообщалось, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил европейским лидерам, что украинские территории, которые перешли к России, могут стать предметом обсуждения. Однако Киев просит Европу "отвергать любое урегулирование", предполагающее дополнительные территориальные уступки Украины.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленскому нет никакого дела до собственного народа, а народы и главы других государств "как-нибудь обойдутся без его никчемных советов".