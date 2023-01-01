В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на школьные товары

Министру финансов России Антону Силуанову направлено обращение российских парламентариев с предложением ввести социальный налоговый вычет на покупку школьных принадлежностей для семей с детьми.

Авторами этой инициативы выступают лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и глава думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

Как отмечает РИА Новости, парламентарии напомнили про ежегодные значительные траты на приобретение школьных принадлежностей, которые несут семьи с детьми. Чтобы снизить эту финансовую нагрузку, предлагается установить налоговый вычет на сумму расходов, связанных с приобретением таких товаров: школьная форма, учебные материалы, канцелярские товары и так далее.

Комментарии Министерства финансов по этому вопросу пока не поступали.

Ранее эксперты подсчитали, что средний чек на подготовку ребенка к учебному году вырос на 7% и достиг 16,2 тысячи рублей. При этом уже в июле большинство россиян начали закупать товары к школе на онлайн-площадках, чтобы разнести расходы на две зарплаты — июльскую и августовскую.

В январе 2023 года Госдума отказалась поддержать принятие законопроекта о ежегодной выплате к началу учебного года в размере 10 тысяч рублей на ребенка за счет Фонда национального благосостояния. Авторы поправок отмечали, что в России стало значительно дороже собрать ребенка в школу, но в правительстве не поддержали предлагаемую меру, указав, что это "не соотносится с целями создания указанного фонда".