Вскрылась связь любовника Дибровой с первой женой

Дмитрий Дибров и его жена Полина разводятся. Брак рухнул из-за измены. Полина сбежала от телеведущего к соседу, миллиардеру Роману Товстику. Он настолько потерял голову, что предложил развод родившей ему шестерых детей жене Елене. Уже известно, что защищать ее будет адвокат Катя Гордон.

Интересно, что недавно в Сети объявилась первая супруга Романа Юлия. Она обвинила Елену в том, что она увела Романа из семьи, детьми не занимается, мотается по курортам и вообще "более ушлого человека я в жизни не встречала".

В итоге "Светский хроник" выяснил, почему Юлия вдруг приняла сторону бывшего мужа. Оказалось, что они деловые партнеры. По данным телеграм-канала, Юлия Гольдорт владеет 30% компании NL и входит в совет ее основателей. Более того, NL - ее "детище, дело всей жизни и предназначение".

А тут такой удар по репутации как развод Товстиков и связь Романа с женой телеведущего Дмитрия Диброва. Мало того, ситуация ухудшается комментариями представителей отечественного шоу-бизнеса. На сторону Елены уже встали Лера Кудрявцева и Виктория Боня, которая прямо призвала не покупать батончики от фирмы.