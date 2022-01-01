Президент Казахстана получил черный пояс по тхэквондо

Президент Всемирной федерации тхэквондо Чунгвон Чоу вручил черный пояс девятого дана главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Об этом рассказали во вторник, 12 августа, в пресс-службе казахстанского лидера.

72-летний Токаев оставил свой автограф на тренировочной доске, а затем по просьбе Чунгвон Чоу и в соответствии с традициями тхэквондо разбил эту доску, заслужив аплодисменты присутствующих.

Соответствующее видео опубликовано в официальном Telegram-канале администрации президента Казахстана.

Официальная биография Токаева не содержит сведений о том, что он занимается тхэквондо, а также сдавал ли он экзамен на черный пояс или получил его как знак почета.

Немало спортивных достижений имеется у российского лидера Владимира Путина, который занимается единоборствами с детства. У президента России есть звание мастера спорта по дзюдо и черный пояс по карате. Был у главы государства и черный пояс девятого дана по тхэквондо, однако Всемирная федерация отозвала его в феврале 2022 года по политическим мотивам.

Владимир Путин подчеркивал, что в детстве его главным увлечением был спорт. Самым демократичным видом спорта президент назвал самбо — он недорогой, в отличие от хоккея, где надо покупать форму и коньки, зато очень зрелищный и привлекает множество болельщиков.