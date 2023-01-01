Как Кейт Миддлтон со свитой нагрянула в дом любовницы принца Уильяма: такого никто не ожидал

В Британии не первый год обсуждают слухи, что у принца Уильяма есть тайная зазноба. Якобы наследник престола питает нежные чувства к соседке по загородному поместью маркизе Чамли Роуз Хэнбери. Однажды к бывшей подружке нагрянула Кейт Миддлтон. Поговаривают, что беседа была не из приятных.

Инцидент произошел два года назад. После очередного загула мужа принцесса Уэльская выждала пару месяцев и нанесла визит Роуз. Изощренная месть Кэтрин заставила придворных сплетников раскрыть рты от удивления.

В июне 2023 года Уильяма заметили в лондонском ночном клубе "Коко". Со своим старым другом Гаем Пелли принц танцевал, пил пиво и общался с девушками. Поговаривали, что Миддлтон, узнав об этом из СМИ, впала в ярость. На публике принцесса вела себя очень сдержано и всем своим видом показывала любовь к мужу. Но оказалось, что все это время невестка короля просто вынашивала коварный план.

Кейт без предупреждения заявилась в дом Роуз Хэнбери, которую считают любовницей Уильяма. Принцессу сопровождала свита из ее ближайших друзей. Скандалов устраивать Кэтрин не стала, она просто пообедала с Роуз и ее мужем Дэвидом. Все было в рамках приличия, дамы вели светскую беседу, Кейт даже немного поиграла с детьми пары. На такой визит еще несколько лет назад никто бы не обратил внимания, ведь Миддлтон и маркиза Чамли очень тепло общались, ходили друг к другу в гости, даже позволяли наследникам играть то у Роуз, то у Кейт. Но после слухов о том, что Хэнбери связывают далеко не соседские отношения с Уильямом, Миддлтон оборвала с ней все связи.

Как пишет Daily Mail, пообедав с четой Чамли, принцесса Уэльская отправилась на музыкальный фестиваль. Уильяма ни в гостях у маркизов, ни на празднике не было. Представитель Кенсингтонского дворца отказался давать комментарий по этому поводу. Почему Уильям не присоединился к своей жене, нам остается только догадываться. Это был первый случай, когда после замужества Кэтрин развлекалась с друзьями, а ее супруг остался во дворце.