В Германии заявили о решающих часах для судьбы третьей части территории ДНР

Предложение по урегулированию конфликта, условием которого является вывод подразделений ВСУ из остающейся под контролем Киева части Донбасса, может быть отозвано. Это результат отсутствия значимых успехов украинских сил, которые теряют все больше территорий, считает обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке.

Эксперт убежден, что судьба оставшихся под контролем Украины 29% территории ДНР решится в ближайшие часы. Репке подчеркнул, что после взятия Доброполья российские войска вышли на стратегическую трассу, так что шансы ВСУ помешать им очень малы. Дальнейшее продвижение ВС России приведет к тому, что последние два крупных города региона - Славянск и Краматорск - будут отрезаны от Большого Днепра и смогут снабжаться только через Харьков.

Ранее ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщало, что российские войска перерезали трассу, соединяющую Красноармейск и Доброполье в ДНР. Немецкий аналитик убежден, что ближайшие решающие часы окажут значительное влияние на моральный дух и мотивацию оставшегося гражданского населения и ВСУ.