В Красноярском крае мужчина вынес младенца из горящего дома

В Красноярском крае только благодаря смелости и решительности местного жителя Максима Макоткина удалось избежать гибели младенца. Мужчина героически вынес новорожденного из горящего дома. ЧП произошло в селе Старая Солянка. Деревянный дом вспыхнул как спичка. Ребенок мог задохнуться в любой момент. Максим Макоткин, рискуя собственной жизнью, бросился в огонь.

Маленький Саша безмятежно спит и даже улыбается. Из больницы, в которой под наблюдением врачей провёл 4 дня, младенца выписали, пожелав крепкого здоровья. Сейчас кажется – случившееся - просто сон. Вот только обугленный дом, который выделяется на фоне на сельского пейзажа, возвращает в реальность. В тот июльский день бабушка Саши всего на час отлучилась в магазин за молочной смесью. Но после звонка соседки все было как в тумане.

Огонь возник на кухне, и едкий дым мгновенно заполнил все комнаты. В одной из них спал младенец. Мама новорождённого - инвалид детства - побежала звать на помощь. Вот только вернуться в дом уже не смогла - огонь был повсюду. На крики прибежали соседи. Но подступиться к полыхающей постройке никто не мог.

"У меня жизненный такой инстинкт, что я не могу в стороне стоять. Я, когда стоял, смотрю, никто не решается, никто не сможет, а нас тут молодых-то всего двое - я и Пашка. Пашка два раза попытался. Он полотенце на голову, но не смог", - рассказал Максим Макоткин.

Тогда Максим рискнул сам. Схватил висевшую во дворе рубашку, намочил её водой и, закрыв лицо, бросился внутрь. В доме - плотная дымовая завеса, от жара оплавился пластик, полыхали шторы и мебель. На ощупь он пробрался к детской кроватке. Ребенок едва слышно кряхтел.

Жена Максима окунула младенца в воду, и, услышав плач, все с облегчением вздохнула - ребёнок жив. После принялись тушить дом. Когда на место происшествия приехали пожарные машина и скорая, поблагодарили жителей села за слаженность действий. За проявленный героизм Максима Макоткина представили к награде.

"Ребенка с мамой госпитализировали, с ними сейчас всё в порядке. Документы о награждении Максима Макоткина находятся на рассмотрении в Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю", - отметил Евгений Корочевский, специалист пресс-службы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю.

Сам Максим свой поступок не считает исключительным. Говорит, в многодетной семье, в которой он рос без отца, действовать, не раздумывая, и приходить на помощь было обычным делом. Однако соседи говорят - в селе теперь есть свой герой.

Ребенку, которого спасали всем селом, называют рожденным в рубашке, а его спасителя - ангелом-хранителем.