Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза

Швейцария обновила свои черные списки в рамках санкционной политики, направленной против России. Об этом стало известно во вторник, 12 августа.

Федеральный совет Швейцарии (правительство государства) объявил о принятии поправок, представленных Евросоюзом в рамках его 18-го пакета санкций.

В соответствии с этими поправками в санкционный список Швейцарии добавлены 14 физических лиц и 41 юридическое лицо. Указанные меры вступают в силу 12 августа.

Кроме того, Швейцария вслед за Евросоюзом снизила потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель, сообщает РИА Новости.

Швейцарские власти последовательно вводят санкции против России, фактически повторяя каждое соответствующее действие Брюсселя. Однако это не помешало МИД Швейцарии предложить свои услуги в качестве посредника в урегулировании конфликта на Украине.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ответ напомнил, что в концепции внешней политики Швейцарии закреплены стремления к укреплению безопасности "от России, а не с Россией", и поинтересовался, "какие тут посреднические услуги могут быть".