Лето в России станет жарче и дождливее

Климат в России изменится в ближайшее десятилетие — среднегодовые температуры продолжат расти. Об этом рассказал во вторник, 12 августа, кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

Как рассказал специалист в интервью Life.ru, потепление в России идет темпами, которые уже сейчас в 2,5–2,7 раза превышает среднемировой показатель.

Наряду с ростом температур ожидается изменение структуры осадков: мелкие и продолжительные дожди уступят место интенсивным ливням, а объем снега зимой сократится.

Однако климат не станет однообразным — где-то будет аномально жарко, где-то неожиданно холодно, но в среднем показатели будут выше нормы, рассказал Киселев.

Ранее специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов предупреждал, что в России возможна даже "не 40-градусная жара, а 45-градусная", а также "не полтора месяца без осадков, а два месяца без осадков". Однако он не уточнил, нужно ли бояться такой аномальной жары в ближайшее время.

Эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин, в свою очередь, отмечал, что на фоне климатических изменений в Москве летом будут чаще возникать торнадо и сильные ветры с порывами до 30 метров в секунду. Специалист подчеркнул, что "нам нужно к этому адаптироваться".