Пророссийские политики в правительстве Сербии уйдут в отставку. Такое решение принял сербский премьер-министр Джуро Мацут под давлением Запада. Перестановки планируются в начале следующей недели, сообщил агентству ТАСС сербский источник.

По данным источника, в отставку отправят руководителя аппарата и советника по национальной безопасности Милоша Анджича, старшего советника по внешней политике Александру Николич, заместителя руководителя аппарата Ану Йованчич и старшего советника Биляану Богичевич. Эти люди считаются пророссийскими политиками и ранее работали в кабинете бывшего вице-премьера Сербии Александара Вулина. Все они - сербские силовики с опытом работы в структурах безопасности.

Источник подчеркнул, что этим шагом Запад пытается ослабить связи Сербии с Россией. Кабмин может заблокировать любые решения правительства, включая вопросы санкций или антироссийских деклараций. Однако, если эти люди будут отстранены, в правительстве не останется никого, кто мог бы препятствовать принятию антироссийских решений.