Любовнику Дибровой и его жене требуется срочная помощь: вот что произошло

В скандале с любовником Полины Дибровой вскрылось новое обстоятельство. Бизнесмен Роман Товстик подает иск к жене на алименты. По крайней мере, так утверждает адвокат Елены Товстик.

Якобы Роман планирует забрать себе детей, а жену обяжет выплачивать ему символическую сумму на их содержание. Когда эта информация появилась в Сети, мужчина вышел на связь и все опроверг, он отметил, что предложит двум старшим наследникам остаться с ним, а младшие дети точно будут жить с мамой. Данные об алиментах бизнесмен также отрицает, более того, мужчина говорит, что выплатит жене миллиард рублей.

Прокомментировала слова Товстика адвокат Елены Екатерина Гордон. Юрист утверждает, что бизнесмен пока не предложил бывшей жене подписать соглашения, все его заявления — пустые слова.

Скандальный развод прокомментировала психолог, травматерапевт Юлия Полтавская. Она призвала всех участников конфликта оставаться людьми.

"Елена Товстик находится в стадии отрицания - это шокирующая ситуация, ставшая для нее огромным ударом. Человек, застревающий в этой стадии, буквально не воспринимает реальность, более того, он может себя вести неадекватно — для окружающих, но абсолютно естественно своим внутренним ощущениям. Очень важно человека в этом состоянии услышать, принять его состояние. И именно Роман мог бы ей помочь", — заявила специалист в беседе с "КП".

Психолог рассмотрела в поведении супругов манипуляции, причем в этот процесс уже вовлекают и детей. Полтавская предупреждает, что подобные вещи не пройдут бесследно, лучше родителям как можно раньше остановиться. Психолог убежден, что Товстикам не обойтись без помощи специалиста, сами они уже слишком далеко зашли. Полтавская рекомендует Елене и Роману нанять медиаторов.

"Они будут присутствовать рядом с супругами и объяснять одному супругу позицию второго. Да, впереди малоприятный судебный процесс, раздел имущества. Но хотя бы кто-то из супругов должен занять взрослую позицию — и вести диалог без манипуляций, транслируя поддержку и благодарность за прожитый опыт. Этого нужно добиваться всеми силами", — подчеркнула эксперт.