Суд заменил штрафом назначенное Милораду Додику тюремное заключение

Назначенное президенту Республики Сербской тюремное заключение заменено штрафом. Ходатайство защиты Милорада Додика удовлетворил суд Боснии и Герцеговины, передает ТАСС.

Ранее посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что приговор в отношении Милорада Додика сфабрикован и не имеет ничего общего с законом. Как сказал российский дипломат в интервью сербской газете "Политика", позиция Москвы полностью совпадает с позицией Белграда – это попытка отстранения Додика от власти.

Посол подчеркнул: целью этих действий является пересмотр статуса Республики Сербской. По словам дипломата, в условиях превращения Боснии и Герцеговины в централизованное государство боснийские сербы утратят право голоса и не смогут сохраниться как народ.