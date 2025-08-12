Зять Иосифа Пригожина погиб на СВО: полтора года числился пропавшим без вести

Дочь Иосифа Пригожина Даная полтора года ждала возвращения мужа с СВО. Евгений пропал без вести еще в декабре 2023 года.

Об исчезновении супруга Даная рассказала только в феврале 2025-го. Тогда один из сослуживцев Евгения связался с семьей и сообщил, что был с зятем Пригожина на боевом задании в декабре 2023 года. По словам мужчины, их взвод попал под артобстрел, муж Данаи был ранен в область бедра. С тех пор его никто не видел.

Дочь продюсера не верила, что ее любимого больше нет в живых. Девушка до последнего надеялась на чудо, но 12 августа Иосиф Пригожин официально подтвердил, что Евгений Ткаченко погиб в зоне проведения спецопераци.

"Да, есть судебное решение, к сожалению, это так", — сказал в разговоре с РБК продюсер, добавив, что тело его зятя так и не нашли, но суд решил, что знает о месте его гибели.

Евгений и Даная поженились в 2022 году. Через несколько месяцев девушка родила сына. На СВО зять продюсера уехал в ноябре 2023 года. Дочь Пригожина показала последнее сообщение от мужа, в послании он писал о своих чувствах.

"Мы сегодня уходим на задание, я вас всех люблю", — отправил Евгений жене и больше не выходил на связь с родными.