ВС России уничтожили два центра подготовки боевиков в Черниговской области

Ракетный удар по военным объектам в Черниговской области Украины нанесли ВС России. Целями стали два центра подготовки боевиков ВСУ, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Как заявил Рогов агентству РИА Новости, два удара были нанесены в ночь с 11 на 12 августа. Поражены два центра подготовки ВСУ, ликвидированы около 20 украинских боевиков. Свыше 20 украинских военнослужащих ранены.

Кроме того, уничтожен крупный узел связи и большое количество военной техники. По словам Рогова, один из ударов пришелся по полигону учебного центра в районе поселка Гончаровское.