Путин заявил о важном достижении России

Важным достижение назвал Владимир Путин снижение инфляции в России. Российский президент проводит в Кремле совещание по экономическим вопросам.

Путин напомнил, что по итогам июля инфляция составила 8,8%. А по итогам года Центробанк ожидает инфляцию в 6-7%. Президент отметил, что в России наблюдается рост скрытой и официальной безработицы – тем не менее, она пока остается на историческом минимуме.

Обращаясь к членам правительства, российский лидер напомнил о необходимости учитывать обстановку на глобальных рынках при подготовке нового бюджета, передает ТВЦ. Путин подчеркнул, что подготовка бюджета - большая и трудоемкая работа. Кабмин, по словам президента, должен согласовать все позиции с парламентом.