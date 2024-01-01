Спасающая Кеосаяна Симоньян: "Нельзя лечь спать, не помолившись"

В конце 2024 года в дом Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна пришла беда. Режиссер пережил клиническую смерть и впал в кому. Он до сих пор находится без сознания.

Жена каждый день приезжает к Кеосаяну в больницу. В какой-то момент режиссер стал реагировать на Симоньян и даже попытался сжать ее руку. Но с тех пор улучшений в его состоянии нет. Маргарита уверяет, что не опускает руки и надеется на выздоровление Тиграна. "Я верю, что, когда молится много людей, Господь являет и не такие чудеса", — призналась журналистка.

Главный редактор RT утверждает, что молитвы имеют чудодейственную силу. Маргарита призналась, что пришла к Богу еще в юности. Иначе и быть не могло, ведь прабабушка воспитывала ее в вере и приучила не ложиться спать без молитвы. Хоть родственницы Симоньян не стало, когда будущей журналистке было всего 8 лет, наставления прабабушки она запомнила на всю жизнь.

"Приучала к мысли о Боге, к тому, что нельзя лечь спать не помолившись, не перекрестившись", — поделилась Маргарита на Молодежном историко-культурном форуме "Истоки".

Симоньян рассказала, что у ее прабабушки была очень тяжелая судьба, на ее глазах убили всю семью — родителей, братьев и сестер.

"Она была из среды людей, которые за свою веру, за право оставаться христианами лишались головы. В прямом смысле слова", — призналась Маргарита, отметив, что несмотря ни на что женщина "пронесла веру через всю жизнь".