Скорая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске ввергла Европу в состояние всеобщей паники. ЕС разрывает себя на части, написал в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

По словам французского политика, после объявления о проведении саммита между Путиным и Трампом на Аляске ЕС разрывает себя на части. Европа лихорадочно штампует пресс-релизы, ходит кругами, бушует: ее мир рушится, написал Филиппо.

О подготовке к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа стало известно в минувшую субботу. С заявлениями выступили как в Белом доме, так и в Кремле. В Москве сообщили, что лидеры России и США сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.