Дальний Восток получит средства на льготы многодетным по ипотеке

Правительство продолжит софинансирование программы долгосрочных сбережений граждан, на эти цели кабмин выделит около 52 миллиардов рублей. Об этом рассказал премьер Михаил Мишустин на заседании правительства.

Программа, которая начала действовать в прошлом году, пользуется интересом у россиян. Многие переводят в неё пенсионные накопления. Ещё одна тема - поддержка регионов. 2,5 миллиарда рублей правительство направит Мурманской области и 1 миллиард рублей Камчатскому краю на закупку мазута для работы котельных и ТЭЦ.

Ещё около 5 миллиардов рублей в течении трёх лет будет выделено на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в 16 регионах страны. Дополнительные средства будут выделены для Дальнего Востока на льготы многодетным по ипотеке.

"Одна из таких программ – единовременная выплата 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Она предназначена для родителей, у которых родился третий ребёнок или последующие дети. А в восьми субъектах Дальнего Востока эта сумма была увеличена до 1 млн рублей", - отметил Мишустин.