Зеленский отказался признавать решения саммита на Аляске

Владимир Зеленский отказался признавать решения саммита глав России и США, который пройдет на Аляске 15 августа. Украинский лидер уверен, что говорить про Украину без Украины невозможно, никто итогов такой встречи не примет.

Как заявил Зеленский на форуме "Молодежь здесь", разговор может быть важным для двустороннего российско-американского трека. Однако, по убеждению главы киевского режима, ничего про Украину Путин с Трампом принять не могут – Зеленский надеется, что президент США это понимает.

О подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стало известно в субботу. Саммит пройдет на Аляске 15 августа. Как отметили в Кремле, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса, передает ТАСС.