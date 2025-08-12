Анна Кузнецова умерла в 48 лет от рака: подробности последних дней актрисы

В Санкт-Петербурге скончалась актриса Анна Кузнецова. Звезде фильма "Тест на беременность" было 48 лет.

Кузнецова была солисткой Международной оперной антрепризы "Северная Венеция", играла в Малом Музыкальном театре, а также снималась в кино. Зрители запомнят ее по ролям в сериалах "Шеф", "Ментовские войны", "Великая", "Восьмидесятые", "Невский", "Тест на беременность" и других.

Смерть Анны подтвердил певец Александр Пахмутов. Артист в разговоре с VOICE признался, что несколько лет не общался с коллегой, но знал, что она болеет. Пахмутов отметил, что Кузнецова всегда была в хорошем настроении и очень любила жизнь. Мужчина не может поверить в смерть Анны. "Нахожусь в шоке от неожиданной новости", — поделился он.

Подробности смети актрисы раскрыл один из знакомых в беседе с "АиФ". Приятель, пожелавший остаться неназванным, признался, что Кузнецова боролась с раком. Поэтому в последнее время она ходила с короткой стрижкой. Свои последние дни Анна провела дома с близкими.

"У Анны была онкология. Она долго боролась с заболеванием, но рак оказался сильнее. Анна умерла дома", — рассказал источник газеты.