ЗАЭС заволокло дымом после обстрела ВСУ

Территория у Запорожской атомной станции вновь подверглась обстрелу со стороны ВСУ. В результате загорелась сухая растительность, что вызвало задымление вокруг АЭС, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Балицкий через Telegram призвал местное население сохранять спокойствие. Губернатор уточнил, что угрозы населению нет, ЗАЭС работает в обычном режиме. По его данным, радиационный фон вокруг станции и города-спутника Энергодара находится в норме.

ВСУ почти ежедневно атакует Энергодар и территорию вокруг Запорожской АЭС. Из-за постоянных обстрелов с украинской стороны эксперты называют ситуацию вокруг станции критической.