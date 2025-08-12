Отобрал детей и перевез к Полине: вскрылась новая подлость любовника Дибровой

В скандальном разводе Полины и Дмитрия Дибровых новый поворот. Адвокат Екатерина Гордон объявила, что жена телеведущего уже живет с любовником и его детьми.

Накануне Полина рассказала, что отправила сыновей от Диброва к родственникам в Ростов. Якобы она хотела оградить мальчиков от скандала. Теперь же выясняется, что у жены шоумена был совсем другой мотив. Полине нужно время наедине с наследниками любовника, чтобы расположить детей к себе. Гордон уверена, что Диброва и Роман Товстик настраивают сына и дочь против матери. Адвокат назвала происходящее беспределом.

Роман пару дней назад опубликовал видеообращение, в котором утверждал, что не собирается отбирать у жены всех шестерых детей, а хочет, чтобы с ним жили только двое. Товстик говорил, что не бросит супругу без содержания и выплатит ей миллиард рублей.

Гордон опровергла информацию о том, что бизнесмен перечислил Елене огромную сумму денег. Юрист сообщила, что обманутую женщину лишили общения с двумя детьми, которые теперь проживают с Полиной Дибровой.

"Никакой миллиард и даже миллион Роман на данный момент не отдал. Я связалась с ним и с его юристом. К сожалению, на данный момент у Елены вывезли двоих детей и не дают с ними общаться. Дети фактически проживают с любовницей Романа Полиной и их явно настраивают против матери", — заявила Гордон изданию VOICE.

Адвокат утверждает, что дочь отправила Елене сообщение, в котором негативно высказалась о матери. Более того, юрист говорит, что Товстик шантажирует жену детьми. "Сторона Романа пытается поставить деньги в зависимость от детей. Подпишите, мол, детей нам и мы заплатим... Или опубликуйте такой-то пост и мы заплатим. Это не переговоры, а шантаж. Мы будем бороться за всех детей в суде", — заверила Гордон.

По словам адвоката, Елена не понимает, что может потерять детей. Жена бизнесмена надеется, что наследники к ней вернутся. "Лена не до конца осознает, что ее так подло обманули, и все еще ждет двух своих детей, которые Роман вывез из дома за ее спиной. Прокомментировать поведение Романа и Полины можно коротко: подлость и злость", — заключила Гордон.