В США признали прорыв обороны ВСУ в районе Красноармейска

Российские войска стремятся изменить ситуацию на поле боя в свою пользу перед важным саммитом между президентом Дональдом Трампом и президентом Владимиром Путиным. ВС России стремительно продвигаются вперед на востоке Украины после нескольких месяцев ожесточенных боев, пишет The New York Times.

Издание ссылается на связанный с военными украинский проект DeepState, по данным которого в последние дни российские войска прорвали участок линии обороны Украины вблизи города Покровск (Красноармейск), который долгое время был оплотом ВСУ. ВС России продвинулись на несколько километров вглубь территории, удерживаемой Украиной, угрожая обойти украинские позиции с фланга.

По информации экспертов, ситуация довольно хаотичная: российские военные, обнаружив бреши в обороне, проникают вглубь, пытаясь быстро закрепиться и накопить силы для дальнейшего продвижения. Зеленский в понедельник также заявил, что ВС России передислоцируют свои подразделения и группировки войск способами, которые предполагают подготовку к новым наступательным операциям.