Лавров обсудил с Рубио подготовку к встрече Путина и Трампа

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

"Проведено обсуждение отдельных аспектов подготовки к предстоящей 15 августа встрече на Аляске Президента России В.В.Путина и Президента США Д.Трампа. С обеих сторон подтвержден настрой на успешное проведение мероприятия", - отмечается в сообщении.

Напомним, о подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа стало известно 9 августа. Саммит пройдет на Аляске 15 августа. В Москве отметили, что президенты России и США сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.

Китайский МИД во вторник оценил подготовку к российско-американскому саммиту на высшем уровне. Со своей стороны Владимир Зеленский отказался признавать решения саммита.