Владимир Путин высоко оценил поддержку, которую оказала России Корейская Народно-Демократическая Республика во время освобождения от формирований киевского режима территории Курской области. Президент России в телефонном разговоре с председателем Ким Чен Ыном отметил мужество, героизм и самоотверженность, проявленные при этом воинами КНДР.

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент России также поделился с председателем КНДР информацией относительно предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Владимир Путин и Ким Чен Ын договорились о дальнейших личных контактах.

Российский президент поздравил корейского лидера с приближающимся Национальным праздником. 15 августа корейский народ отметит 80-ю годовщину освобождения Кореи от японского колониального господства. Ким Чен Ын подчеркнул, что в КНДР помнят о роли Красной Армии в борьбе с захватчиками и считают этот праздник общим.