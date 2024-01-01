Собянин утвердил планы развития инновационной системы Москвы до 2030 года

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал о масштабной системе кооперации науки и бизнеса. Так, Московский инновационный кластер (МИК) станет ключевым инструментом стимулирования инновационного развития.

"Утвердили стратегические планы развития инновационной системы Москвы до 2030 года. Они включают: рост технологического сектора (промышленность, ИТ, наука); увеличение выручки высокотехнологичных компаний; рост объёма венчурных инвестиций в технологический сектор; увеличение доли инвестиций в НИОКР от ВРП и рост патентной активности московского бизнеса и науки", - говорится в сообщении.

Более подробная информация размещена на официальном портале мэра Москвы mos.ru.

Ранее в Москве подвели итоги работы обновленной "Академии инноваторов" - столичной программы для технологического бизнеса. Суммарная выручка от проектов за 2024 год превысила один миллиард рублей.