Белый дом назвал место встречи Трампа с Путиным

Место встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа назвали в Белом доме. Как подтвердила на брифинге пресс-секретарь администрации Трампа Кэролайн Ливитт, саммит состоится 15 августа.

По словам Ливитт, в пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж, штат Аляска. Здесь пройдет двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт также прокомментировала слова американского лидера о том, что он поедет в Россию. Она не исключила возможность будущего визита президента США Дональда Трампа в Москву.