Стала известна последняя воля Ивана Краско: сыновья обещали исполнить

Ивана Краско не стало 9 августа. Сердце 94-летнего актера остановилось около 12 часов дня в одной из больниц Санкт-Петербурга. Свои последние дни он провел в реанимации, куда попал после инсульта.

Похоронят актера 13 августа на Комаровском мемориальном кладбище. Гражданская панихида пройдет в Санкт-Петербургском драматическом театре им. Комиссаржевской, где служил Иван Иванович.

"Он работал в этом театре больше полувека. Называл сцену своим лекарством. Ещё весной выходил играл в спектакле "Я вернулся в мой город". Читал со сцены Пушкина. Иван Краско — это голос Ленинграда", — поделился друг и бывший директор актера Вячеслав Смородинов.

Согласно последней воле Краско упокоится рядом с сыном Андреем, умершим 19 лет назад. Было у артиста и еще одно распоряжение. Иван Иванович хотел, чтобы его похоронили в военно-морской форме. Дело в том, что Краско не сразу пошел в театрально училище, после школы он окончил с отличием военно-морское, а через пару лет был назначен командиром десантного корабля. С флота Иван Иванович вернулся в звании капитан-лейтенанта.

"Сыновья Краско — Иван и Федор — эту идею поддержали. Иван Иванович был офицером запаса", — отметил Смородинов.

По словам директора актера, провожать Краско в последний путь будут сыновья. Дочь Юлия живет в Польше, и не известно, успеет ли она приехать. Со старшей наследницей Галиной Иван Иванович не общался несколько лет, возможно, женщина не придет даже на похороны отца.

"Из бывших жен должна быть Наталья Вяль. А вот Наталья Шевель, скорее всего, не приедет. У нее много работы, она сейчас живет в Москве", — поделился Смородинов деталями похорон с "Комсомольской правдой".