Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов высокоточным оружием по тылам ВСУ. По ряду сообщений, взрывы этой ночью гремели в Кременчуге и Сумах. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Тем временем в зоне спецоперации наши подразделения вклинились в оборону противника сразу на нескольких участках фронта. Главные действия сейчас разворачиваются на красноармейском и константиновском направлениях. А на южнодонецком расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки "Восток" поразил укрепленный пункт управления БПЛА неонацистов. Вражеский объект обнаружили в лесополосе около села Камышеваха в ДНР. Координаты передали экипажу РСЗО, который оперативно выдвинулся на огневую позицию и нанес точный удар.

Круглосуточную поддержку подразделений группировки "Север" обеспечивают расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С". Считанные секунды - и экипаж переходит из дежурного режима в боевой. "Панцирь" поражает любые вражеские средства воздушного нападения, имея на вооружении 12 ракет и две двуствольные пушки калибром 30 миллиметров.