Герои СВО: о подвигах ефрейтора Маркина и гвардейца Жульмина

Минобороны представило новых героев спецоперации.

Гвардии ефрейтор Андрей Маркин, возвращаясь после выполнения задания, обнаружил летящий в направлении боевой машины нашего расчета ЗРК тяжелый дрон "Баба Яга" и подбил его из личного оружия. Вражеский коптер смог произвести три неудачных сброса, а затем рухнул на землю.

Гвардии младший сержант Андрей Жульмин в составе медицинского отделения реанимировал тяжелораненого бойца и организовал его эвакуацию в тыл. Несмотря на постоянные атаки беспилотников и артобстрелы неприятеля, Андрей в одной из лесополос обустроил пункт сбора пострадавших, где оказал им необходимую помощь.