Киевский режим готовит провокации для срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров. Задействованы журналисты иностранных СМИ, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что информация получена по нескольким каналам. Для подготовки провокации СБУ доставила в город Чугуев Харьковской области группу журналистов иностранных СМИ. Перед саммитом 15 августа ВСУ планирует нанести провокационный удар ракетами и дронами по жилому кварталу или больнице. Цель – большое количество пострадавших среди гражданского населения, это должны сразу "зафиксировать" завезенные западные журналисты.

Киевский режим намерен создать негативный медийный фон для срыва российско-американских переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Всю ответственность за провокационный удар и жертвы украинская сторона планирует возложить на ВС России.